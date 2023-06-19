У начинающих предпринимателей в Новосибирске растет интерес к социальному бизнесу

В Новосибирской области участники обучающей программы «Социальное предпринимательство. Начало» представили свои финальные работы — 39 проектов.

— Каждый четвертый выпускник нашей программы принимает решение реализовать себя в соцбизнесе. Все идеи интересные, каждая имеет шанс на успешную реализацию, — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Новосибирской области Оксана Козырева.

В частности, предприниматели представили проект логопедического центра для взрослых и детей, школы для интеллектуально-эстетического развития детей, а также центра, где планируется оказывать образовательные услуги детям с проблемами речевого и психического развития, детской школы мультипликации.

Программа «Социальное предпринимательство. Начало» проходит в Новосибирской области третий год. За это время 122 жителей региона прошли обучение социальному бизнесу, а 34 выпускника в итоге стали соцпредпринимателями и смогли получить доступ к особой господдержке.

Ранее редакция приводила мнение директора Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса» Виктории Мельник о том, почему у предпринимателей растет интерес к социальному проектированию.