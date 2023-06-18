В Новосибирской области растёт число дорожных происшествий с детьми

Количество ДТП с участием детей в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, в Новосибирской области выросло на 9%, количество травмированных в ДТП детей — на 3%. Такие данные по итогам мая приводят в ГУ МВД. Всего, по информации управления, за месяц в регионе зарегистрировано 32 ДТП, по результатам которых 34 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.

— По собственной неосторожности детей, по имеющейся в ГИБДД предварительной информации, произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в управлении в ответ на запрос Infopro54. — Виновные в дорожно-транспортных происшествиях устанавливаются судебными органами в связи с чем объективную информацию представить в настоящее время невозможно.

Как следует из интерактивной карты на сайте Госавтоинспекции РФ, основная масса происшествий приходится на областной центр, где по сравнению с прошлым годом, 24 случая ДТП с детьми (+26,3%), с травмированием детей — 26 (+30%). Три случая детских ДТП в мае зафиксированы в Бердске и Кольцово. Единичные новые случаи — в Убинском, Черепановском, Сузунском, Венгеровском, Татарском и Болотнинском районах.

— В течение летних каникул в целях недопущения роста аварийности с участием детей будет проводиться профилактическая работа о недопущении нарушений прав поведения на дороге юными пешеходами, по применению ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей, по популяризации использования светоотражающих элементов на одежде детей, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что на минувшей неделе были переданы в суд материалы дела в отношении жителя Новосибирска, подозреваемого в «пьяной езде», в результате которой серьёзно пострадали двое его детей.