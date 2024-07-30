Подросток на самокате сбил 77-летнюю пенсионерку в Новосибирске

В Железнодорожном районе города от встречи с самокатчиком пострадала пожилая женщина. Пятнадцатилетний подросток на скорости врезался в пенсионерку, которая шла ему навстречу по тротуару.

― Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук в районе дома № 238. В результате ДТП пострадала 77-летняя женщина-пешеход. Она доставлена в лечебное учреждение. Все обстоятельства устанавливаются, ― прокомментировали в ГАИ по городу Новосибирску.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

Ранее редакция рассказывала, что неизвестный новосибирец сбил на самокате 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Сейчас нарушителя ищет полиция.