Злодей на самокате сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске

Инцидент с участием самоката и пешехода произошел в Железнодорожном районе города вечером 29 июля.

― Неустановленный водитель, управляя электрсамокатом, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, ― прокомментировали в ГАИ Новосибирска.

Девятилетний мальчик после столкновения упал на асфальт и нуждался в помощи медиков. Прохожие вызвали ребенку скорую помощь. В это время виновник происшествия поспешил скрыться с места ЧП.