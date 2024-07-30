Злодей на самокате сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске

Инцидент с участием самоката и пешехода произошел в Железнодорожном районе города вечером 29 июля.
― Неустановленный водитель, управляя электрсамокатом, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, ― прокомментировали в ГАИ Новосибирска.
Девятилетний мальчик после столкновения упал на асфальт и нуждался в помощи медиков. Прохожие вызвали ребенку скорую помощь. В это время виновник происшествия поспешил скрыться с места ЧП.
― По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Проводятся розыскные мероприятия, ― добавили в ГАИ.
Источник фото: ГАИ Новосибирской области.
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