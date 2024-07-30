Мигранта на Лексусе и его подругу задержали по делу о громком ДТП под Новосибирском

В Тогучине Новосибирской области следственно-оперативная группа из Управления СК разбирается в запутанном уголовном деле о резонансном ДТП.

Сыщики допросили потерпевших и свидетелей по делу и провели осмотр места происшествия.

― Когда на перекрестке, где Лексус протаранил мопед с детьми, работала оперативная группа, а свидетели на месте показывали, как все произошло, мимо несколько раз нагло проехал Эдик на своем Лексусе. Ему было очень интересно посмотреть, что там следователи выясняют, ― рассказали местные жители, которые тоже наблюдали за происходящим.

Мопед, искореженный после аварии, следователи забрали на экспертизу. А вскоре за иномаркой, на которой все эти дни катался мигрант, приехал эвакуатор и ее увезли на штрафстоянку. Хозяина автомобиля задержали.

― Вместе с ним была задержана и женщина, которая изначально взяла на себя вину за ДТП. Сейчас их допрашивают, ― рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

Тем временем, пострадавшие подростки приходят в себя после случившегося. Парня, у которого врачи диагностировали тяжкий вред здоровью, готовят к очередной операции в областной больнице.

Также стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин вечером 30 июля поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Редакция и дальше будет следить за развитием этой истории и оперативно информировать читателей о происходящем.

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