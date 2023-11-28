Подросток нуждается в специальном кресле-коляске

Дима родился недоношенным, развивался с отставанием, в девять месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Он постоянно проходит лечебные курсы: массаж, ЛФК, бассейн, лекарства.

— Сейчас Дима учится в четвертом классе, он на домашнем обучении, потому что не ходит и не может долго сидеть. На прогулки и на лечение я возила сына в инвалидной коляске, которую мы получили за госсчет, но летом она сломалась – отвалилось колесо. Социальный фонд принял решение заменить коляску на такую же стандартную модель, и то только после заключения нового госконтракта. Теперь мы редко выходим на улицу, так как я боюсь, что наша коляска опять сломается. А Диме нужно постоянно ездить на лечение и занятия, — рассказывает мама Димы Любовь Гурская.

По состоянию здоровья мальчик нуждается в коляске, которая специально сконструирована для детей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, испытывающих сложности в поддержании позы.

— В новой коляске Диме будет комфортно сидеть, передвигаться дома, выезжать на прогулки и лечение. Это значительно улучшит качество его жизни, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость такой коляски составляет 273 506 рублей. Семья Димы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— С сыном мы живем вдвоем в общежитии, я не работаю, получаю пенсию сына и пособие по уходу. Нам самим коляску не купить – таких денег у меня нет. Я очень прошу вас помочь! — просит Любовь.

Помочь Диме можно по ссылке.