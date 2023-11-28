Еще один самострой нашли общественники в центре Новосибирска

В ходе выездной проверки инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выявила самострой, расположенный на Вокзальной магистрали, 4б. Об этом говорится в ответе, полученном общественником Евгением Митрофановым за подписью начальника инспекции Алексея Нечунаева.

Инспекция направила в мэрию Новосибирска уведомление о выявлении самовольной постройки.

Напомним, в Новосибирске в последнее время снесено несколько кафе, которые признаны самостроями. Прежде всего, это несколько объектов общепита, расположенных в самом центре Новосибирска — Первомайском сквере, а также кафе на ул Кирова в районе метро Октябрьская.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском сквере сносят последнее Park Cafe, которое признано самостроем.