Мэрия разъяснила пьяницам условия помещения в вытрезвитель

Новый вытрезвитель открылся в Новосибирске не так давно. Многим новосибирцам интересны правила размещения граждан в данное заведение. Поэтому мэрия решила рассказать о них. Об этом сообщает Atas.info с ссылкой на департамент социальной политики мэрии.

По правилам в вытрезвитель принимаются клиенты с алкогольным опьянением, и у которых отсутствуют показания для специализированной помощи. Особенно подчеркивается то, что помещение человека в вытрезвитель является добровольным. Однако при сильном опьянении согласие оформляется постфактум. При доставке клиента ночью, тот может пробыть в нем до утра.

Привезти человека могут как полицейские, так и врачи, также человек может прийти сам.

Напомним, что за три недели новый вытрезвитель в Новосибирске успел принять более 180 человек. Вытрезвитель размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек. Площадь центра — 490,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что за три дня на дорогах Новосибирска задержали более 30 пьяных водителей.