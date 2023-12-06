Подросток в красной куртке пропал в Кировском районе Новосибирска

В Новосибирске ищут 14-летнего Богдана Никулина, который 4 декабря ушёл из дома в Кировском районе на прогулку и не вернулся.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» назвали приметы школьника.
— Рост 150 см., худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, а глаза голубые. Особая примета — искривление переносицы. Одет в красную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны с бело-жёлтым принтом, красные с белым ботинки и чёрную шапку ― написали в ориентировке.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Богдана, просят обращаться по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52.
Фото со страницы «ЛизаАлерт НСО» в ВКонтакте.
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