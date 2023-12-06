Имущество завода «Электрон» продают за 350 млн рублей в Новосибирске

На заседание совета директоров ОАО производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон», намеченное на середину декабря, вынесено решение об одобрении крупной сделки. Речь идет о продаже имущественного комплекса предприятия, расположенного по адресу Богдана Хмельницкого д.103. Цена предварительного договора составляет 350,4 млн рублей с НДС. Покупателем выступает АО «СМНУ-70». Согласно условиям предварительного договора, оплата должна пройти в два этапа: до конца декабря 2023 года покупатель должен перечислить 60 млн рублей, до конца июля 2024 года — 290 млн рублей.

Генеральному директору ОАО ПМСП «Электрон» Михаилу Яблокову поручено провести оценку объектов до заключения основного договора купли-продажи.

Судя по данным 2ГИС, по адресу Богдана Хмельницкого д.103 находится четырехэтажное административное здание, арендаторами которого сегодня являются 34 компании. Ранее в этом здании был расположен филиал предприятия. Сейчас он удален из справочников. Рядом расположен ЖК «Дунаевский».

ОАО ПМСП «Электрон» создано в 1992 году, уставный капитал — 448 тыс рублей. Ранее входило в Министерство среднего машиностроения СССР. По данным Seldon.Basis, 99,98% ОАО ПМСП «Электрон» сегодня владеют граждане России. Предприятие заключило 45 контрактов в качестве поставщика на 1,56 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c ГКУ НСО «УКС». По итогам 2022 года выручка компании составила 98,98 млн рублей (+18%), чистый убыток — 5,15 млн (-6 304%).

АО «СМНУ-70» создано в 1999 году, уставный капитал — 127 тыс рублей. Основной вид деятельности — испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование. Выручка в 2021 году составила 858 млн рублей (-22%), чистая прибыль — 38,37 млн (+20%). Гендиректор компании – Дмитрий Мельников. Компания подписала 166 контрактов в качестве поставщика на 1,37 млрд рублей. Наиболее часто контракты заключались c ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Бывшим совладельцем является ОАО ПМСП «Электрон». Нынешние собственники компании не указываются (закрытый реестр акционеров).

Ранее редакция сообщала о том, что на торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей.