Фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Фуры массово не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Карла Маркса. Об этом сообщает АСТ-54. Причина — прошедший снегопад.
На предоставленном видео можно рассмотреть несколько фур, стоящих у обочины дороги.
Под постом жители Новосибирска активно комментируют произошедшее.
– Водители фур должны в такую погоду груз на руках носить.
– Нечего им делать в городе!
– А все склады у них в городе.
– Они не знали какая погода?
Напомним, что снегопад в Новосибирске 5 декабря затормозил движение транспорта на дорогах. К вечеру ситуация ухудшилась — город встал в 10-бальные пробки.
Ранее редакция сообщала о том, что после дождя и плюсовой температуры Новосибирск накроют аномальные морозы.
Фото со страницы Аст-54 в Вконтакте
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