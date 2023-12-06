Фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Фуры массово не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Карла Маркса. Об этом сообщает АСТ-54. Причина — прошедший снегопад.

На предоставленном видео можно рассмотреть несколько фур, стоящих у обочины дороги.

Под постом жители Новосибирска активно комментируют произошедшее.

– Водители фур должны в такую погоду груз на руках носить. – Нечего им делать в городе! – А все склады у них в городе. – Они не знали какая погода?

Напомним, что снегопад в Новосибирске 5 декабря затормозил движение транспорта на дорогах. К вечеру ситуация ухудшилась — город встал в 10-бальные пробки.

Ранее редакция сообщала о том, что после дождя и плюсовой температуры Новосибирск накроют аномальные морозы.