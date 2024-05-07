Подросток за рулем Toyota Corolla насмерть сбил пенсионера под Новосибирском

В городе Обь Новосибирской области 17-летний подросток за рулем Toyota Corolla сбил пенсионера, переходившего дорогу. ДТП произошло 6 мая, в 18.10 на улице Ломоносова.

По информации Госавтоинспекции, 73-летний дедушка переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда его на полной скорости сбил автомобиль. От сильного удара пенсионера подбросило в воздухе. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, несмотря на усилия врачей.

— За рулем автомобиля находился несовершеннолетний житель области, не имеющий водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД региона.

Дорожное происшествие попало на видеорегистратор встречной машины.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в лобовом столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса пострадали 4 человека. ДТП произошло ночью на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе.