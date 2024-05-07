Мэр Новосибирска получил первое предостережение от прокуратуры

Прокурор города Роман Сивак объявил мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предостережение о недопустимости нарушения требований градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Речь идет о возведении новостроек без социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, в предостережении подчеркивается недопустимость «точечной» застройки.

Напомним, осенью прошлого года по требованию прокуратуры выдача разрешений строительным компаниям в городе была остановлена. Речь идет о строительстве объектов, которые не были обеспечены местами в близлежащих детсадах и школах. В итоге в начале 2024 года в городе остановился запуск строительства новых домов. Чтобы добиться возобновления работ за 2023 год застройщики добровольно взяли на себя обязательства по созданию социальных объектов в общей сложности на 1 млрд рублей.

Социальные взносы застройщиков включают в правила землепользования в Новосибирске начнут строить школы. Мы их будем выкупать по номинальной стоимости Главгосэкспертизы. Проценты по кредитам, а это около 400-500 млн рублей, будут вкладом застройщиков в создание социальной инфраструктуры, — сообщил на заседании комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска в марте заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. — Эту позицию мы закрепляем в ПЗЗ, чтобы продолжать работу в данном направлении. Задача 2024 года: максимально подготовить проекты по школам и по части из них начать строительство. Тогда нам будет проще войти в федеральный проект и привлечь под объекты федеральное финансирование.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники предлагают нагрузить застройщиков Новосибирска еще и строительством дорог.