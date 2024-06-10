Подруг оштрафовали за курение на борту S7, летевшего в Новосибирск

Пассажирок рейса «Красноярск-Новосибирск» наказали за курение на борту лайнера авиакомпании S7.
В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту «Толмачево» поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывающего из Красноярска, две пассажирки нарушили правила полета.
— Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 35-летняя и 46-летняя жительницы Красноярского края во время перелета курили электронные сигареты, находясь на своих посадочных местах, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На любительниц «электронок» правоохранители составили административные протоколы по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Подругам грозит штраф до 1500 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что рейс авиакомпании S7 Москва-Новосибирск задержали на 40 минут из-за устроившего скандал пассажира. Мужчина проявлял агрессию к другим пассажирам, требовал к себе особого отношения, а после вежливого отказа набросился с кулаками на бортпроводницу.
Фото и видео предоставлено пресс-службой Транспортной полиции Сибири.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru