Рейс в Новосибирск задержали из-за пьяного дебошира, устроившего скандал на борту

Вылет рейса авиакомпании S7 Москва-Новосибирск задержали на 40 минут из-за устроившего скандал пассажира.

Мужчина был «навеселе» и не стеснялся в выражениях. Сначала он потребовал отвести его в туалет, а после в грубой форме просил предоставить ему более комфортное место.

Как пишет Телеграм-канал «SHOT», после вежливого отказа пассажир набросился с кулаками на бортпроводницу.

Экипаж вынужден был вызвать сотрудников полиции аэропорта «Домодедова». Прибывшие правоохранители скрутили бойкого агрессора и вывели из салона Боинга.

Самолет удачно прибыл в новосибирское Толмачево, но уже без буйного пассажира.

Ранее редакция рассказывала о том, что полицейские сняли с рейса авиакомпании S7, следовавшего в Москву, дебошира, который кидался в пассажиров яблоками и ударил пилота.