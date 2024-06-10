Почти 140 тысяч новосибирцев пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение»

Почти сто сорок тысяч жителей Новосибирской области пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение». Как доложил на оперативном совещании в правительстве региона губернатору Андрею Травникову министр здравоохранения региона Константин Хальзов, новый вид диспансеризации будет сопряжён с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.

В этом году, согласно программе ОМС, введена диспансеризация населения 18-49 лет для выявления признаков заболеваний или состояний, негативно влияющих на зачатие, течение беременности, родов и послеродового периода, факторов риска их развития.

Отмечается, что при невозможности проведения всех исследований в медорганизации, к которой прикреплён гражданин, будет осуществляться забор материала для исследования и его направление в другую медорганизацию, в т.ч. федеральную.

Если в медорганизации нет врача акушера-гинеколога, врача-уролога (врача-хирурга), эта медицинская организация должна привлечь к проведению диспансеризации соответствующих врачей из других медорганизаций с обязательным информированием жителей о дате и времени работы этих врачей.

По сведениям пресс-службы правительства Новосибирской области, за четыре месяца 2024 года профилактические медосмотры и диспансеризация позволили выявить более 20 тысяч случаев заболеваний, из которых преобладают: болезни системы кровообращения, дыхания, болезни органов пищеварения.