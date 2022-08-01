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Омск один из лидеров в России по разрыву между зарплатой и ценой квадратного метра

  • 01/08/2022, 16:22
Автор:
новости Новосибирска
Во всех регионах Сибири доступность жилья за два пандемийных года снизилась.

В регионах России, без учета столиц (Москвы и Санкт-Петербурга), средняя предлагаемая заработная плата «на руки» в 2021 году не выросла (в июле 2020 года — 46,31 тыс. р. «на руки», в июле 2021 года — 46,27 тыс.). За год снижение составило 0,1%. Средняя стоимость квадратного метра по этим же городам выросла за тот же период на 20,6%: с 62,1 тыс. р. в июне 2020 года до 74,9 тыс. р. в июне 2021 года, говорится в совместном исследовании hh.ru и Циан.

— В 2022 году предлагаемая заработная плата стала увеличиваться. За год (с июля 2021 года по июль 2022 года рост по регионам составил 4,9%: с 46,27 тыс. до 48,5 тыс. р. в месяц. Недвижимость за тот же период увеличилась в цене на 23,5%: с 74,9 тыс. до 92,5 тыс. р, — отмечается в исследовании. — В результате, за два года заработная плата в регионах выросла на 4,8%, стоимость недвижимости — на 48,9%.

Один из самых больших разрывов между зарплатой и ценой квадратного метра в Омске —более чем в 60 п. п. Стоимость квадратного метра жилья выросла на 68% из-за изначально относительно невысоких цен, а заработная плата — всего на 3,3%.

За два пандемийных года в Барнауле квадратный метр подорожал на 66%, а зарплата выросла на 8,5%. В Кемерове квадратный метр подорожал на 63%, зарплата — на 8,4%, в Томске на 53% выросла цена кв метра жилья, зарплата увеличилась на 1,3%, в Красноярске — на 46% и 4.1% соответственно, в Новосибирске — на 45% и 4,9%, в Иркутске — на 46% и 8,1%.

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Циан также рассчитал коэффициент доступности жилья (КДЖ) по средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м по городам-миллионникам на вторичном рынке. В качестве годового дохода семьи учитывались средние зарплаты по городам за соответствующий период.

В Омске коэффициент доступности жилья в 2022 году составил 3,8, прирост за два года — 1,5, в Красноярске — 3,9 (+1,1), в Кемерове — 4,4 (+1,5), в Иркутске — 4,1 (+1), в Новосибирске — 4,5 (+1,2), в Томске — 4,6 (+1,5), в Барнауле — 4,7 (+1,6),

— Абсолютно по всем 34 городам, попавшим в выборку, доступность жилья снизилась за два года, — констатируют аналитики Циан.

Напомним, согласно международной классификации, жилье считается доступным при КДЖ до 3 лет. От 3 до 4 — «не совсем доступным», от 4 до 5 — «покупка серьезно осложняется» и от 5 лет — «жилье существенно недоступно». Судя по данным исследования, в Кемерове, Новосибирске, Иркутске, Томске и Барнауле покупка жилья в 2022 году для жителей серьезно осложнилась. В Омске и Красноярске перешла из разряда «доступно» в «не совсем доступно».

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

— С весны этого года стоимость квадратного метра на вторичном рынке крупных городов стагнирует, — говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. — К примеру, в апреле средняя стоимость квадратного метра по городам с населением от 500 тыс. человек, составила 102,3 тыс. р, после чего рост прекратился. Текущие средние значения (101,9 тыс.) — на полпроцента ниже весенних цен. То есть уже по итогам 2022 года ожидается небольшое сокращение дисбаланса между приростом цен на рынке недвижимости и динамикой доходов населения.

Директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru Наталья Данина считает, что дисбаланс между ростом заработной платы и стоимостью квадратного метра ведет к дальнейшему наращиванию объемов ипотечного кредитования в России.

— Долговая нагрузка на домохозяйства увеличивается, несмотря на снижение минимального взноса и расширение предельного возраста погашения ипотеки. Уровень доходов напрямую влияет на рынок недвижимости, и именно отставание заработных плат становится основной причиной ценовой стагнации и замедления рынка недвижимости, — констатирует Данина.

 

Ранее редакция сообщала, что по итогам полугодия 2022 года Красноярский край впервые обогнал Новосибирск по количеству сделок ДДУ. 

Фото pixabay — wal_172619

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека зарплата


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