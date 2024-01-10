Подрядчик сорвал капремонт здания детской киностудии «Поиск» в Новосибирске

Детская киностудия «Поиск» расторгла контракт с ООО «Юг-МосСтрой», которая должна была выполнить демонтаж здания бывшего детского сада по адресу Детский проезд, 17. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. Причина — не выполненные в срок работы.

— Пунктом 1.5. контракта предусмотрен срок окончания выполнения работ: 8 календарных дней с даты заключения контракта. Контракт заключен 05.12.2023 года. Соответственно дата завершения работ по контракту: 13.12.2023 года. Поэтапное выполнение работ контрактом не предусматривается. По состоянию на 14.12.2023 года работы в полном объеме не выполнены, — говорится в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В документе от 27 декабря говорится, что подрядчик выполнил часть работ на сумму 195,6 тысяч рублей (при полной стоимости работ в 700 тысяч рублей). Детская киностудия направила несколько претензий в адрес подрядчика. Они остались без ответа. Указывается, что подрядчик не исполнил обязательства по выполнению работ на сумму 504 387 рублей.

Как рассказал в беседе с корреспондентом Infopro54 директор МБУК Детская киностудия «Поиск» Евгений Селиванов, в настоящее время завершаются проектные работы по капитальному ремонту здания киностудии и ведется переоценка объема работ на объекте с учетом выполненных.

— У нас два пути. Либо будет объявлен новый конкурс на завершение демонтажа и вывоз строительного мусора. Либо оставшиеся работы по демонтажу будут включены в контракт по капитальному ремонту здания. К концу января подготовка к проведению конкурсных процедур на следующий этап работ должна быть завершена, — отметил Евгений Селиванов.

Напомним, решение о передаче муниципальному учреждению детской киностудии «Поиск» здания бывшего детского сада в Советском районе по адресу: Детский проезд, 17 было принято летом 2023 года. Позже была выполнена техническая экспертиза здания, обследованы системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, электрических сетей, вентиляции. Заключены договоры с тепло- и энергоснабжающими организациями. На основании выводов экспертов было принято решение о капитальном ремонте здания. Стоимость работ — 30 млн рублей (включает работы по демонтажу и строительству). Окончание запланировано на август 2024 года.

Аукцион на определение подрядчика по демонтажу здания был объявлен в конце ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляла 1,7 млн рублей. Заявки на участие подали 18 компаний. Победитель предложил выполнить работы всего за 700 тысяч рублей (при начальной стоимости 1,720 млн рублей).

В 2023 году детской киностудии «Поиск» исполнилось 50 лет. Она основана в 1973 году Петром Анофриковым. Долгое время киностудия занимала помещение в бараках на бульваре Молодежи в Нижней зоне Академгородка. В 2014 году здания снесли и «Поиск» переехал в ДК «Звезда», который к тому времени Министерство обороны передало муниципалитету. Однако, в июне 2022 года «Звезду» вернули из муниципалитета обратно в ведение военных. Киностудия оказалась без помещения. Сегодня киностудия арендует различные площадки на территории Академгородка, где организована работа кружков.

Ежегодно в ней проходят обучение более 300 ребят, на мастер-классы приезжают свыше восьми тысяч детей со всей России. Работа киностудии получила признание на многочисленных российских и международных фестивалях детского мультипликационного кино (более 400 дипломов и призов).

По данным Seldon Basis, ООО СК «Юг-МосСтрой» создана в 2021 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем и директором компании с октября 2023 года значится Элмин Абдуллаев (ранее компания принадлежала Ахиллу Намазову). Выручка компании за 2022 год составила 4,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,074 млн рублей. В активе компании 16 заключенных контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (основной заказчик).

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