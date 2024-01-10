Вдова погибшего в ДТП мужчины получила 1 млн через 7 лет после аварии в НСО

В Новосибирской области судебные приставы взыскали с компании 1 миллион рублей за смерть мужчины в ДТП, виновником которого был признан сотрудник организации.

Смертельная авария произошла в Черепановском районе летом 2016 года. Сотрудник компании-ответчика за рулем служебного автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. От полученных травм житель Черепаново скончался.

— Суд решил взыскать с ООО в пользу потерпевшей возмещение морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Представитель организации не готов был выплатить компенсацию, пояснив, что у него нет денег, и попросил отсрочку. Однако пристав-исполнитель обратил взыскание на счета организации-должника и в течение месяца 1 миллион удалось истребовать, — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оштрафовали один из коммерческих банков за то, что его сотрудники пытались взыскать задолженность с заемщицы, являющейся инвалидом I группы.