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11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

  • 10/01/2024, 13:45
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11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области
Молочка занимает первое место в области по числу подделок.

11,9% молочной продукции является фальсификатом в Новосибирской области. Этот процент был выявлен за весь 2023 год, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что «молочка» занимает первое место в области по числу подделок. 1,81 тонны некачественной молочной продукции была возвращена поставщикам.

Новосибирская область уступает в борьбе за молочный рынок

Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок

— Особенно это касается товаров с высоким содержанием молочного жира — сливочного масла, сметанных продуктов и сливок, — говорится в сообщении.

Напомним, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок. На прилавках федеральных сетей почти нет местной молочки. При этом ежедневно аграрии вывозят 1000 тонн молока из региона, так как не хватает мощностей для его переработки.

Ранее редакция сообщала о том, что ЭкоНива впервые на российской бирже начала торговать молоком.

Фото freepik 

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : фальсификат Роспотребнадзор молочная продукция


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