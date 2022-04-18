Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

На минувшей неделе прошло выездное совещание на путепроводе через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области. Сейчас на этом участке дороги идет капитальный ремонт. Заказчиком работ выступает ГКУ НСО ТУАД. Подрядная организация — ООО «Новострой». Как сообщает пресс-служба ТУАД, в ходе совещания обсуждалась готовность объекта к открытию движения по первой половине проезжей части путепровода, устранение причин срыва сроков строительно-монтажных работ на объекте.

— На дату проведения совещания первая половина проезжей части не готова к открытию движения так как не завершены работы по устройству сопряжения путепровода с насыпью подходов, устройству деформационных швов и барьерного ограждения. В связи с этим срок открытия движения по первой половине проезжей части переносится на 25 апреля, после завершения всех работ, влияющих на безопасность дорожного движения, —сообщила пресс-служба ТУАД. — Основной причиной срыва сроков работ на объекте является отсутствие необходимых строительных материалов для проведения работ на объекте, строительной техники и механизмов, недостаточное количество квалифицированных рабочих.

В связи со значительным ростом цен на строительные материалы подрядчик должен предоставить информацию о потребности дополнительного финансирования и необходимые расчеты для подтверждения и обоснования увеличении цены контракта.

Также стоит отметить, что подрядчик уже должен приступать к ремонту второй половины проезжей части. В ТУАД сообщили, что «Новострой» должен обеспечить заготовку необходимых строительных материалов для выполнения ремонта второй половины проезжей части в срок не позднее 10 мая, обеспечить наличие на объекте строительной техники и механизмов, а также увеличить количество квалифицированных рабочих в срок не позднее 20 апреля. Кроме того, не позднее 10 мая подрядчик также должен согласовать график выполнения работ и выделения «окон» АО РЖД необходимых для выполнения работ по ремонту второй половины проезжей части путепровода в полосе отвода РЖД;

Все работы на объекте подрядчик должен завершить не позднее 1 октября 2022 года.

Пока представители ТУАД рекомендовали «Новострой» в майские праздники полностью открыть движение по переезду. Дорожники подчеркнули, что работы на объекте все равно не будут вестись, так как нет стройматериалов, но и техники. При этом подрядчик должен провести ямочный ремонт на действующей половине проезжей части путепровода. ТУАД совместно с администрацией Карасукского района также намерены произвести обследование альтернативного маршрута для организации альтернативного движения грузового транспорта в обход ремонтируемого путепровода после 10 мая.