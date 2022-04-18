Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

О появлении нового турецкого перевозчика сообщает информационный портал Airport Haber. Отмечается, что базироваться «Южный ветер» будет в Анталье. В летный состав войдут пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Создание компании уже одобрено турецким управлением гражданской авиации.

Ранее в апреле власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты. В ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции.

Россия с 2017 года возглавляет список стран, из которых приезжает наибольшее количество туристов в Турцию. По итогам прошлого года РФ также не утратила лидирующую позицию в этом рейтинге. Турецкие власти рассчитывали в нынешнем году принять более 7 млн российских туристов, однако ситуация вокруг Украины может привести к тому, что Анкара будет вынуждена также привлекать туристов из других стран.