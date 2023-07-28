Подрядчик, строивший ЛДС, оштрафован на 106,7 млн рублей

Мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска после повторного рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана (организация-подрядчик по исполнению государственного контракта на строительство ледового дворца в г. Новосибирске), признал его виновным в нарушении сроков выполнения работ по госконтрактам и назначил наказание в виде штрафа в размере 106,7 млн рублей. Информация об этом размещена в группе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.

— Грибан А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106 711 604 рубля 17 копеек, — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам: на 1 сентября 2022 объем выполненных работ по контракту составил 46% или 3 млрд 622 млн рублей, невыполненных — 54% или 4 млрд 268 млн рублей. Ему был назначен штраф в сумме 106 711 604 рубля 17 копеек. Грибан подал апелляционную жалобу.

В декабре 2022 года Кировский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил постановление мирового судьи в силе. Однако, Алексей Грибан обжаловал это решение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, где его отменили и направили дело на новое рассмотрение. Повторно дело об административном правонарушении Грибана рассматривал мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска.

Административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что апелляция оставила штраф «ЭлинАльфа» в силе.