Губернатор Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023»

«Новосибирская область не раз участвовала в «Архипелаге» – в этом году уже как принимающий регион. «Архипелаг» – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив.

Последние полтора года научили нас: когда мы сталкиваемся с вызовами и ограничениями, наши исследователи, инноваторы, предприниматели, промышленники способны делать удивительные вещи в короткий период. Но то, что в Новосибирской области такое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага», и основного трека – беспилотной авиации, так много организаций, которые стремятся к развитию в этих направлениях, мы узнали, только полностью погрузившись в процесс запуска «Архипелага 2023». «Архипелаг» ведет к настоящим открытиям. Поэтому я и команда Новосибирской области счастливы, что у нас есть возможность принимать такое событие. Желаю всем участникам «Архипелага» погрузиться в его атмосферу, в этот удивительный процесс, сделать новые открытия, найти новых партнеров, приобрести новые идеи. Познакомиться с нашим замечательным регионом – с Новосибирской областью. Новосибирь умеет удивлять! Здесь плодородная инновационная атмосфера, здесь удивительные люди. Удивительный, красивый регион. Добро пожаловать!», – обратился к участникам «Архипелага» глава региона.

Специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков поприветствовал участников интенсива, поблагодарил Губернатора за проведение мероприятия на территории Новосибирской области.

С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.

Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким направлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов — участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Архипелаге 2023» дополнительную акселерацию.

Новосибирская область выбрана для проведения «Архипелага» неслучайно. В регионе накоплен большой опыт, есть компетенции в области разработки машинного зрения, новых материалов, искусственного интеллекта, авионики, есть все возможности, чтобы предварительно проработать старт большого проекта в части беспилотных авиационных систем.

Для проведения всех направлений интенсива будет задействовано несколько площадок, в том числе инфраструктура Академгородка, инфраструктура ведущих вузов и научных организаций. Мероприятия биотехнологического направления пройдут на площадках наукограда Кольцово.

Ожидается, что в мероприятиях «Архипелага» примут участие более 2 тыс. экспертов, специалистов, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений, региональных властей.