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Рост зарплат — это ключевой тренд рынка труда Новосибирской области

  • 28/07/2023, 17:22
Автор:
рост зарплат
Но не все так радужно.

Рост предлагаемых зарплат становится одним из ключевых трендов на рынке труда в 2023 году. Наиболее высокие предлагаемые зарплаты в Новосибирской области сейчас у «высших и средних менеджеров» (средний уровень предлагаемых зарплат составляет 97 077 руб.), у «транспорта, логистики, перевозок» (96 608 руб.) и «рабочего персонала» (88 639 руб.). Об этом сообщает hh.ru.

Если сравнить изменение зарплатных предложений в Новосибирской области по отношению к прошлому году (июнь 2023/2022), заметнее всего они выросли для маркетологов и специалистов по PR (+72%, рост составил 28 260 руб.), кадров из автобизнеса (+70%, на 34 174 рублей), работников бьюти-индустрии и спорта (+61%, на 25 182 руб.).

— Что важно отметить — это происходит без какой-либо связи с ростом производительности труда. Для экономики это, мягко говоря, не очень хорошо. Тот же самый «разгон» зарплат мы наблюдали в 2008 году, — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Ранее редакция сообщала о том, что названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : тренды рынка труда рост зарплат


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