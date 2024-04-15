Подрядчик выплатит 550 тысяч за сорванный контракт на ремонт дорог под Новосибирском

Администрация Убинского района Новосибирской области понесла убытки из-за недобросовестного подрядчика.

Между муниципалитетом и предприниматель мыл заключен контракт на ремонт автодороги. Сдача работ должна была пройти 30 июля 2023 года. Однако горе-подрядчик даже не преступил к ремонту и администрация была вынуждена расторгнуть договор.

Убинский сельсовет заключил новый контракт с другим предпринимателем, но по результатам торгов его сумма возросла на 552 тысячи рублей.

Прокурор района обратился с иском в Арбитражный суд о взыскании с недобросовестного предпринимателя денежных средств в указанном размере.

— Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил иск о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу бюджета Убинского сельсовета 552 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплатам учителям одной из школ в Кыштовском районе Новосибирской области.