Прокуратура выбила зарплаты учителям школы в Новосибирской области

Педагог одной из школ в Кыштовском районе Новосибирской области обратился в прокуратуру из-за задолженности по зарплатам за полгода. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой выявило нарушение трудовых прав учителей.

Установлено, что 14 педагогам школы с сентября 2023 года не выплачивалась специальная доплата. Долг по зарплате в образовательном учреждении составил 106 тысяч рублей.

Так же районный прокурор выявил нарушения при начислении стимулирующих выплат.

— Директору школы внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Он привлечен к административной ответственности, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

После вмешательства прокурора учителям выплатили всю задолженность по зарплате.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сельская школа получила деньги на капитальный ремонт после визита регионального прокурора Александра Бучмана.