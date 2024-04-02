Прокуратура выбила зарплаты учителям школы в Новосибирской области

Педагог одной из школ в Кыштовском районе Новосибирской области обратился в прокуратуру из-за задолженности по зарплатам за полгода. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой выявило нарушение трудовых прав учителей.
Установлено, что 14 педагогам школы с сентября 2023 года не выплачивалась специальная доплата. Долг по зарплате в образовательном учреждении составил 106 тысяч рублей.
Так же районный прокурор выявил нарушения при начислении стимулирующих выплат.
— Директору школы внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Он привлечен к административной ответственности, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
После вмешательства прокурора учителям выплатили всю задолженность по зарплате.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сельская школа получила деньги на капитальный ремонт после визита регионального прокурора Александра Бучмана.
Фото Оксаны Мочаловой.
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