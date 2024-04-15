Российская сеть магазинов «Ашан» сменила собственника

По данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля владельцем компании «Ситрас» стала компания «Торговые галереи». CEETRUS Russia входит в состав Auchan Holding совместно с Auchan Retail, уточняется на сайте компании. В России управляла 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, и других крупных городах страны, а также занималась девелопментом и редевелопментом торговых объектов и инвестициями в активы в сфере коммерческой недвижимости. В портфеле компании свыше 150 000 кв.м. торговых площадей и 1230 партнеров-ритейлеров. В 2019 году совокупная посещаемость торговых объектов под управлением CEETRUS составила более 190 млн. человек.

Как сообщает «Коммерсантъ», основным собственником «Торговых галерей» через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Робертовч Шаймарданов (23 года). «Кама капитал» создана летом 2023 года. Тагиру Шаймарданову также принадлежат компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад».

Напомним, в марте 2023 года в Минфин с просьбой проверить французские компании обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Речь шла об «Ашане», «Леруа Мерлен» и «Декатлоне». Основная претензия к трем французским компаниям состояла в том, что, имея выручку в России на миллиарды рублей, они отчисляют гораздо меньше налогов, чем их конкуренты. Кроме того, отмечалось, что они переносят обязательства по уплате налогов в иностранные юрисдикции — во Францию, Нидерланды и Люксембург.

В марте Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Сообщалось, что её передадут локальному менеджменту, такое решение приняла владелец — французская группа ADEO.

В декабре 2023 года федеральные СМИ сообщили о планах «Ашан» покинуть Россию. В декабре стало известно, что в Новосибирске открылся магазин «Деспорт», который заменит «Декатлон».

В Новосибирске первый гипермаркет «Ашан» открылся в 2008 году в ТЦ «Мега». По данным 2ГИС, на сегодняшний день в городе работает три магазина бренда.

Ранее редакция рассказывала о том, что ТЦ «Мега» выкупил «Газпромбанк», так же о том, что зайдет на место ушедшего из России бренда IKEA.