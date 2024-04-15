Автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска

Автомобиль и трамвай столкнулись в Новосибирске. Машина врезалась в стоящий трамвай у дома Трикотажная, 49/1. Авто снесло забор и дорожный знак.
На данный момент, по словам очевидцев, пострадавших нет. А участники ждут сотрудников ДПС.
Движение трамваев в сторону проспекта Дзержинского временно приостановлено.
В паблике АСТ-54 жители начали активно обсуждать произошедшее.
– Не справился с управлением.
– Хорошо, трамвай его поймал. А то бы по людям проехался.
– Меньше носиться будут по трамвайным путям!
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустят на маршруты 10 модернизированных трамваев.
Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте
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