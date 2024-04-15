Автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска

Автомобиль и трамвай столкнулись в Новосибирске. Машина врезалась в стоящий трамвай у дома Трикотажная, 49/1. Авто снесло забор и дорожный знак.

На данный момент, по словам очевидцев, пострадавших нет. А участники ждут сотрудников ДПС.

Движение трамваев в сторону проспекта Дзержинского временно приостановлено.

В паблике АСТ-54 жители начали активно обсуждать произошедшее.

– Не справился с управлением.

– Хорошо, трамвай его поймал. А то бы по людям проехался.

– Меньше носиться будут по трамвайным путям!