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Автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска

  • 15/04/2024, 12:50
Автор: Артем Рязанов
Автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска
Машина также снесла часть ограждения и дорожный знак.

Автомобиль и трамвай столкнулись в Новосибирске. Машина врезалась в стоящий трамвай у дома Трикотажная, 49/1. Авто снесло забор и дорожный знак.

На данный момент, по словам очевидцев, пострадавших нет. А участники ждут сотрудников ДПС.

Движение трамваев в сторону проспекта Дзержинского временно приостановлено.

В паблике АСТ-54 жители начали активно обсуждать произошедшее.

– Не справился с управлением.

– Хорошо, трамвай его поймал. А то бы по людям проехался.

– Меньше носиться будут по трамвайным путям!

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустят на маршруты 10 модернизированных трамваев.

Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Трамвай ДТП


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