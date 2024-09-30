Виталия Витухина снова оставили в СИЗО

Суд продлил срок пребывания в СИЗО бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталию Витухину.

– В отношении Виталия Витухина продлен срок содержания под стражей до 2 декабря 2024 года, – говорится в сообщении Дзержинского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Витухина задержали 3 июня, а 5 июня он должен был покинуть свой пост по собственному желанию. По данным следствия, Виталий Витухин участвовал в процессе передачи земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной собственности в частную. Ущерб, нанесённый муниципалитету, оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела.

Ранее редакция сообщала о том, что Виталий Витухин получил третье уголовное дело.