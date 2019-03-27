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СГК не выполнила условия концессионных соглашений в 2018 году

Еще в мае прошлого года компания вышла на мэрию Новосибирска с предложением внести изменения в концессию, которую согласовал экс-собственник «Сибэко».
  • 27/03/2019, 18:55
Автор: Юлия Данилова
СГК не выполнила условия концессионных соглашений в 2018 году
Энергетики предлагают городу заключить новое концессионное соглашение по котельным.

Два концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения города были заключены между мэрией Новосибирска и ОАО «Сибэко» в августе 2017 года. Концессионер обязывался в течении 6 лет провести реконструкцию ряда муниципальных теплосетей, котельных и ЦТП. Суммарный объем инвестиций закладывался в размере 655 млн рублей. Выездная проверка департамента промышленности и МУП «Энергия», проведенная в прошлом году, показала, что задачи, поставленные в рамках концессии на 2018 год, компания не выполнила.

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— По концессионному соглашению №13 СГК, как правопреемнику «Сибэко», была передана 21 котельная для проведения реконструкции и эксплуатации. Вместо 76 млн компания вложила в прописанные на год мероприятия только 1,8 млн рублей, — констатировал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко на совещании в мэрии. — При этом из эксплуатации были выведены две муниципальные котельные: №30 в Заельцовском районе и №26 в Ленинском районе — без проведения каких-либо работ на объектах, предусмотренных условиями соглашения. В нарушении условий построены новые объекты и ЦТП на земельных участках, где расположены выведенные из эксплуатации муниципальные объекты. По истечении срока действия концессии концессионер передает городу котельные. Однако в результате вывода объектов из технологического процесса и исключения их участия в выработке тепловой энергии муниципальное имущество будет обесценено. Не проведены проектные мероприятия по обеспечению строительства газовой котельной по улице Софийской.

Леоненко также отметил, что в апреле и августе 2018 года «Сибэко» обращалось к мэрии Новосибирска с предложением о внесении изменений в концессионное соглашение в части вывода этих двух котельных из эксплуатации. Однако на момент обращения не истек год с даты заключения соглашения — по нормам законодательства это является основанием для отказа со стороны УФАС по согласованию изменений. Без этого корректировки в документ внести невозможно.

Кроме того, по словам Максима Леоненко, концессионер не выполнил обязательства, прописанные в концессии №14. Согласно этому документу, компания в 2018 году должна была вложить 26 млн рублей в работы по устройству линий циркуляции горячего водоснабжения в поселке Пашино.

Руководитель Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков (Он готовил концессию с «Сибэко» в качестве руководителя департамента мэрии по энергетике и ЖКХ. — Ред.), сообщил, что концессии были заключены по инициативе предыдущего руководства «Сибэко». Задачи, которые стояли перед компанией тогда и при новом руководстве, — расходятся. По его словам, соглашение заключалось для того, чтобы остановить котельнизацию города. В этой логике была проведена актуализация схемы теплоснабжения Новосибирска.

— Мы выходили с предложением об изменении концессии. Оно было сформулировано в мае 2018 года, но все убежденно сказали, что ФАС это не подпишет, так как уменьшается количество имущества и снижаются объемы инвестиций. В итоге в октябре вся работа по этому вопросу остановилась, — говорит Колмаков. — Выход один — прекращение действующего соглашения по котельным. Мы предлагаем внести в соглашение переключение оставшихся котельных (а у нас их 6 штук) на газ со строительством модульных котельных.

Он также отметил, что вопрос со строительством линий циркуляции горячего водоснабжения в поселке Пашино компания решит в течение 3 месяцев, закрыв обязательства сразу по 2018 и 2019 году.

— С приходом в компанию нового собственника были остановлены все инвестиционные проекты. Это вполне обосновано, так как собственник должен был разобраться в процессах, прежде чем осуществлять затраты. Так и было сделано. Это никому не в укор, — пояснил Колмаков во время пресс-подхода. — Потом из-за вала дел проглядели. Хорошо, что линии циркуляции можно делать круглый год, так как они не связаны с сезоном. При этом я хочу подчеркнуть, что перерасчеты за горячее водоснабжение мы делаем, качество повышаем.

Что касается котельных, то все мероприятия, проведенные СГК в 2018 году, по его словам, были сделаны в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения 2018 года. В ней нашло отражение и закрытие 3 муниципальных котельных.

Заместитель мэра Данияр Сафиуллин предложил четко проработать вопрос дальнейшего взаимодействия между компанией и муниципалитетом, чтобы повысить эффективность концессии и чтобы это не сказалось на тарифе для граждан.

— Кроме того, я неоднократно говорил, что муниципальное имущество стоит денег. Сейчас нужно четко разобраться. Если вы выводите из эксплуатации собственность города, в которую муниципалитет вкладывал средства, как мы будем решать этот вопрос? — поинтересовался чиновник. — И вся эта работа должна проводиться с открытым забралом. Вы приняли имущество и изменили систему взглядов на теплофикационную систему города. В рамках заключенного концессионного соглашения предусмотреть этот факт другому игроку, который передал вам имущество, было невозможно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прямо заявил, что его «давит жаба» из-за того, что город вложил деньги в котельные, отдал их в концессию СГК, а компания легко начинает их отключать.

Андрей Колмаков предложил совместно проработать вопрос, связанный с ликвидацией котельных, а также компенсацией за муниципальное имущество. Этот момент он также предложил прописать в новом концессионном соглашении.

— Сегодняшнее совещание проведено по инициативе мэрии. Мы увидели, что к концессии назрел ряд серьезных вопросов, и вынесли их на обсуждение. Важно, что СГК признает невыполнение условий концессии и берет на себя обязательства исправить положение, — заявил мэр, комментируя итоги совещания во время пресс-подхода.

Глава города также напомнил, что концессионное соглашение было заключено муниципалитетом в соответствии с требованиями федерального законодательства, а подготовка к его подписанию шла около 3 лет.

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— Совещание о реализации концессионных соглашений с ОАО «Сибэко» мы наметили до того, как начались мероприятия правоохранительных органов в отношении бывшего руководства и собственников «Сибэко». Они касаются решений, принимавшихся до 2014 года, то есть до заключения концессионного соглашения, — пояснил Локоть, отвечая на вопросы журналистов.

Андрей Колмаков добавил, что энергокомпания готова к открытому сотрудничеству с мэрией Новосибирска. Принято решение, что в состав совета директоров компании войдут представитель муниципалитета и горсовета Новосибирска, представитель муниципалитета также будет включен в состав ревизионной комиссии.

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