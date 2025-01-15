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Подрядчику школы в городе Обь предъявлено обвинение

  • 15/01/2025, 18:45
Автор: Юлия Данилова
Подрядчику школы в городе Обь предъявлено обвинение
Его руководителей подозревают в покушении на мошенничество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование по факту хищения руководством коммерческой организации бюджетных средств при заключении и исполнении муниципальных контрактов при ремонте школы №26 в Новосибирске, а также направить дело в суд.

В пресс-службе ведомства сообщили, что фигуранту уже предъявлено обвинение по факту покушения на мошенничество, проводятся строительно-технические экспертизы.

Напомним, в августе 2024 года члены родительского комитета школы № 26 города Обь обратились к Бастрыкину с жалобой на срыв сроков ремонта школы. На время ремонта учителя и ученики были распределены по другим учебным заведениям, которые переполнены. При этом ремонт затягивался, а обращения людей в администрацию региона не давали результатов. В октябре 2024 года главой города Обь было подписано распоряжение о возобновлении эксплуатации здания школы №26.

Напомним, торги по капремонту школы прошли в 2022 году. Первоначально стоимость контракта составляла 127 млн рублей. Подрядчиком капремонта выступила компания ООО «Центр театральных технологий Сибири». Судя по сайту госзакупок, на момент завершения контракта его цена составляла 310 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Центр театральных технологий Сибири» создано в 2014 году. Директор — Татьяна Ревякина, учредители Инна Заварзина, Татьяна Ревякина и Сергей Макиев — по 33,3%. Выручка компании в 2023 году составила 225,6 млн рублей (+ 681%), чистая прибыль — 4,7 млн. У компании в портфеле 49 заключенных контрактов на 801 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы в Новосибирске достроит государственный подрядчик

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Обь.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска мошенничество


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