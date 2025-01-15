Производитель из Новосибирска планирует заплатить два млрд рублей налогов

Компания ООО «ЗТИ-Сибирь» заявила о планах по масштабному увеличению производства. За счет льготного займа 30 млн рублей, предоставленного фондом развития промышленности Новосибирской области компания намерена приобрести новое оборудование и в два раза увеличить производство многослойных канистр объёмом до 10 литров.

Срок реализации проекта составит 5 лет. За это время предприятие намерено произвести товара на 10,4 млрд рублей и получить выручку в размере 551,2 млн рублей. При реализации проекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 1,9 млрд рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «ЗТИ-Сибирь» создано в 2012 году. Директор — Эдгар Левонян, учредитель — Гамлет Оганесян. Выручка в 2023 году составила 1,5 млрд рублей (+6%), чистая прибыль — 384,6 млн руб (-7%). С 2019 года компания является резидентом Промышленно-логистического парка.

На предприятии производят тару объемом от 0,1 до 262 литров. За 2024 год завод выпустил более 1,5 млн канистр из полиэтилена низкого давления.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2024 года крупнейшие налогоплательщики заплатили в консолидированный бюджет 42,7 млрд рублей. Для сравнения, за 9 месяцев 2023 — 52,4 млрд, 2022 — 58,8 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске ожидается запуск четырех крупных инвестпроектов. Совокупный объем частных инвестиций в проекты составляет более 34 млрд рублей.