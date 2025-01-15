Имущество застройщика Pool House на 700 млн рублей арестовано в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска поддержал ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Сергея Степанова — руководителя ООО «Многопрофильная клиника», застройщика долгостроя Pool House, который расположен на улице Тополевая,5. Степанов возглавлял компанию с 2010 по 2021 годы.

По версии следствия, он привлекал средства дольщиков на объект, который до сих пор не достроен. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По решению суда долгострой и земельный участок на котором он расположен, совокупной стоимостью 698 млн рублей, арестованы. С имуществом запрещено совершать сделки, сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — «Многопрофильная клиника» — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию. Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных. По документам ведомства общее количество обманутых дольщиков здесь составляет 150 человек. По заявлению самих дольщиков — около 200 человек. Готовность здания на сегодняшний момент достигла чуть более 70%.

В декабре 2024 года отчаявшись дождаться сдачи апарт-комплекса Pool House на Тополевой, 5, дольщики очередной раз вышли на пикет. Они также записали обращение к президенту РФ на прямую линию.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин запросил доклад после пикета дольщиков долгостроя на Тополевой.