Подведены итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

В 2024 году инициатива «Мир без слез» охватила 15 российских городов, начиная от Петрозаводска и заканчивая Магаданом. 19 медицинских учреждений получили современное оборудование. ВТБ впервые провел образовательные спектакли по финансовой грамотности в больницах страны, совместив это с персонажами из программы «Спокойной ночи малыши».

— Мы не только помогаем медучреждениям с обновлением их оборудования, но и акцентируем внимание на эмоциональном комфорте детей и их родителей. Радость и позитивный настрой способствуют более быстрому выздоровлению. С каждым годом число больниц, участвующих в программе «Мир без слёз», увеличивается. В этом году к проекту присоединились учреждения из 15 городов, а в следующем мы планируем выйти на новые регионы, — сообщила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция. Банк передал учреждению образовательное и игровое оборудование, а также провел для детей новогодний спектакль на тему финансовой грамотности.

— В этом году наш центр впервые участвует в проекте «Мир без слез». Оборудование, которое мы получили в рамках программы, значительно улучшает качество медицинской помощи, ускоряет процессы диагностики и постановки диагнозов, а также создает комфортные условия для лечения. Особое внимание мы уделяем заботе и эмоциональной поддержке наших маленьких пациентов, и мы уверены, что новогодний спектакль станет замечательным источником позитива, который им так необходим, — отметил главный врач «ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ» Роман Черёмин.

Программа «Мир без слез» отмечает в этом году свое 21-летие. За прошедшие годы поддержка была оказана 207 медицинским учреждениям в 79 регионах страны.