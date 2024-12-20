Банк России рассказал новосибирцам о новых законах в финансах

Новая шкала НДФЛ

С 1 января 2025 года в России начнет действовать пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Ставка 13% будет действительная для физических лиц с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (в среднем не больше 200 тыс. руб. в месяц)

Ставка 15% — для части годового дохода от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей включительно (в среднем выше 200 тыс. руб. и до 416,7 тыс. руб. включительно в месяц).

Ставка 18% — для части годового дохода от 5 млн рублей до 20 млн рублей включительно.

Ставка 20% — для части годового дохода от 20 млн рублей до 50 млн руб. включительно.

Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год, или выше 4,170 тыс. руб. в месяц.

Для расчета налога, помимо зарплаты, учитываются премии, доход от сдачи жилья в аренду, выигрыши в лотерею. При этом повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. Например, если гражданин зарабатывает 6 млн руб. в год (в среднем 500 тыс. руб. в месяц), для него будут действовать три ставки налога на протяжении года: с января по апрель, когда его годовой доход достигнет 2,400 тыс. руб. — 13%. С мая по октябрь, когда доход достигнет 5 млн руб. — 15%, а с ноября по декабрь, когда доход будет в диапазоне выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. — 18%.

Ставка налога для самозанятых останется прежней — 4% с доходов граждан без статуса ИП или 6% с доходов от ИП и компаний при годовом лимите 2,400 тыс. руб.

Напомним, до конца декабря в стране действует двухступенчатая шкала НДФЛ — 13% с годового дохода до 5 млн руб. и 15% с превышения.

По данным Новосибирскстата, в январе-сентябре 2024 года среднемесячная номинальная зарплата в Новосибирской области составляла 72027 рублей. Самые большие средние зарплаты были в ИТ-сфере — 134 тысячи рублей и финансах — 115,7 тысяч рублей.

Компенсация ДТП по ОСАГО

С января автовладельцы смогут запросить выплаты по ОСАГО в онлайн-режиме — через свои сайты и мобильные приложения — при любом ДТП. А если автомобилисты оформили европротокол, они также смогут воспользоваться приложениями «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто».

Раньше страховые компании были обязаны дистанционно принимать заявления о выплатах и компенсировать убытки, только когда клиент подал документы через Госуслуги и лишь для ДТП, оформленных по европротоколу. В остальных случаях страховщики могли предоставлять онлайн-сервис по своему усмотрению.

Индивидуальное доверительное управление

С 2025 года доверительные управляющие будут предлагать частным инвесторам только индивидуальные стратегии. С 1 января стандартные инвестиционные стратегии будут упразднены. Такие программы управления часто не учитывают финансовый опыт человека, его цели и готовность к потерям.

Теперь управляющие должны определять риск-профиль каждого нового клиента, подобрать подходящие именно ему инструменты. Кроме того, должны будут выяснять, на какой срок инвестор готов вложить деньги, на какую доходность рассчитывает и с какими убытками может смириться. Также будут учитываться возраст, образование, опыт на бирже, сумма вложений в другие активы, уровень дохода и обязательства по кредитам.

Инвесторы, которые предпочитают коллективные инвестиции, смогут вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды.

Доверительное управление ценными бумагами стало развиваться в России в начале 2000-х годов. Его суть — в передаче денежных средств, ценных бумаг и других активов в управление профессиональному управляющему. Последний по поручению собственника и в его интересах совершает операции с активами, наращивая прибыль, за что берет вознаграждение.

Долевое страхование жизни

С 1 января появится новый вид страховок — долевое страхование жизни (ДСЖ). Они объединяют в себе страховой и инвестиционный продукты. Одна часть стоимости полиса пойдет на страхование жизни от несчастного случая, а другая — на инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Паи ПИФ, в которые вложены средства по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента. То есть он сохранит их или получит компенсацию рыночной стоимости паев, даже если со страховой компанией что-то случится — она потеряет лицензию или обанкротится.

Однако, стоит отметить, что полисы ДСЖ не гарантируют прибыль в конце срока договора. А если цены паев упадут, можно даже потерять часть денег.

Упрощена смена брокера

С 1 января для физлиц упрощается и ускоряется перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании. Инвестору не придется запрашивать и пересылать отчеты и документы от одного профессионального участника фондового рынка другому. Им разрешен обмен информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг в электронном виде.

Самозапрет на кредиты

С 1 марта любой гражданин сможет настроить запрет банкам и микрофинансовым организациям (МФО) на оформление кредитов и займов на его имя. Его можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». При желании можно будет установить «полный» самозапрет, который будет распространяться на все условия.

Кредитные и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских займов и кредитов должны будут проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Информацию о наличии у заемщика действующего самозапрета они будут получать из квалифицированных бюро кредитных историй. Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по займу или кредиту.

При желании можно будет снять самозапрет. Он будет аннулирован через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации.

Согласно опросу, проведенному финансовым сервисом Lime, 70% россиян уже рассматривают возможность установки самозапрета. 38% россиян не будут его ставить, чтобы не ограничивать себя в возможности получить кредитные средства в любое время. Четверть опрошенных еще не разобрались, как работает этот механизм, а 6% уверены, что он не поможет избежать мошенников.

Кредиты с господдержкой на строительство дома

С 1 марта на строительство частного дома можно будет направлять деньги по семейной и IT-ипотеке (до сих пор их можно было использовать только на покупку квартиры от застройщика).

Для участия в программе необходимо заключить договор строительного подряда с организацией или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), выбрать один из типовых проектов или домокомплектов, а также открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков для оплаты услуг строительной компании.

Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.

Госпрограмма «Семейная ипотека» действует с 2018 года и должна завершиться в 2030 году. Власти неоднократно меняли ее параметры, в последний раз — в июле этого года. Сейчас базовыми условиями программы являются: ставка: 6%, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей —12 млн рублей), первоначальный взнос от 20%.

Стоит отметить, что более 300 новосибирских семей построили дом за счет средств материнского капитала. На эти цели Отделение Социального фонда России по Новосибирской области направило 131,3 миллиона рублей

Лимит переводов через электронные кошельки

С конца мая 2025 года максимальный размер электронного кошелька, открытого дистанционно, увеличен до 100 000 рублей (на сегодняшний день — 60 тысяч рублей).

Для того, чтобы хранить на кошельке суммы от 100 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, необходимо подтвердить свою личность офлайн в офисе оператора электронных кошельков или его партнеров.

Социальные вклады

С июля 2025 года начнут действовать новые финансовые инструменты для малообеспеченных россиян — социальный вклад и социальный счет. Их будут предоставлять самые крупные банки. Открывать социальные сберегательные продукты в адрес третьих лиц запрещено.

Условия:

сумма вложений — не более 50 тысяч рублей;

срок — не более одного года с возможностью пролонгации, если вкладчик по-прежнему получает соцподдержку от государства;

ставка по вкладу — должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года за исключением депозитов по различным акциям;

ставка по счету — должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России (К примеру, при ключевой 21% ставка по социальному счету должна быть не ниже 10,5%);

ограничения по количеству — не более одного вклада и одного счета

начисление процентов — ежемесячно и перечисляется на отдельный банковский счет, без капитализации;

валюта — соцвклад и соцсчет возможно открыть только в рублях;

оформление — договоры будут заключаться только в электронном виде через портал «Госуслуги».

снятие и пополнение — при необходимости деньги можно снять в любой момент или пополнить в рамках лимита без потери процентного дохода;

комиссия — платежи и переводы с социального счета в пределах ₽20 тыс. будут бесплатны для вкладчика.

Долги умершего

По закону вместе с имуществом умершего наследникам переходят и его долги. С 24 ноября нотариусы будут обязаны сообщать наследникам о кредитных долгах умершего. Теперь нотариус должен запросить кредитную историю умершего и в течение месяца предупредить наследников, если обнаружатся долги перед банками, МФО и другими кредиторами (сейчас такая информация собирается только по запросу наследников). Это позволит адекватно оценивать размеры будущего наследства.

Ранее редакция сообщала, что 2024 год стал годом вкладчиков. Депозитные портфели банков в Новосибирской области за год выросли более чем на 28%.