В Новосибирске обновили телекоммуникационное оснащение на новой ледовой арене

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета на ледовой «Сибирь-Арене» в Новосибирске с помощью модернизации телеком-оборудования, сообщили в пресс-службе компании. Ранее коммуникации были улучшены на стадионе «Спартак» для футбольных фанатов и посетителей крупнейшего катка в городе.

— Новосибирск, безусловно, является хоккейной столицей. Команда «Сибирь» — одна из сильнейших в Лиге, и за их играми с интересом следит множество зрителей. Кроме того, арена регулярно принимает соревнования по различным видам спорта круглый год, поэтому интернет-связь и стабильное соединение крайне важны. Мы постоянно обновляем оборудование, чтобы справляться с нагрузками и организовывать связь, — сказал Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.