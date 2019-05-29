Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

Подведены итоги IdLab Skolkovo, трехдневного практико-ориентированного интенсива для студентов, аспирантов и начинающих предпринимателей, мечтающих создавать собственные инновационные проекты, сообщили в пресс-службе Академпарка. Этот проект стал новым звеном в цепочке взаимосвязанных мероприятий по вовлечению в технологическое предпринимательство и по формированию новых стартапов, которые проводятся на площадке Академпарка. Организаторы IdLab – Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, Академпарк и Фонд «Поддержка проектов в области образования».

Более 40 участников из Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Томска и Тюмени обучались работе с инструментами генерации и проверки идей научно-технологических проектов. Навыки, полученные с помощью опытных наставников – экспертов Открытого университета Сколково и Академпарка – прошли проверку в ходе формулирования элементов ценностных предложений и проектных гипотез. Ещё один важный аспект обучения на интенсиве – навыки коллективной работы и формирования мультидисциплинарных команд.

— IdLab – это новая программа, к идее её создания мы подошли, анализируя опыт нашего акселерационного проекта «Навигатор инноватора», на котором участники прорабатывают основные шаги развития технологических стартапов. Мы отметили, что многие команды-участники «Навигатора» испытывают трудности на самом начальном этапе, при поиске и формулировании идеи для будущего бизнеса. Зачастую начальная идея – казалось бы, оригинальная – не направлена на решение какой-то значимой конкретной проблемы, и планируемый инновационный продукт едва ли сможет найти своего потребителя. Поэтому мы и решили запустить специальную программу, которая давала бы понимание, что для создания инновационного продукта первична не сама идея, а проблема, требующая нового технологического решения; программу, которая давала бы навыки поиска и отбора таких проблем и формулирования идей продуктов и технологий, призванных их решить, — отметила соавтор IdLab Skolkovo, эксперт и практик в области дизайн-мышления и человеко-ориентированных инноваций Ксения Никонова.

Отмечается, что к финалу интенсива командами-участниками были предложены такие идеи проектов, как индивидуальная компьютерная система мониторинга состояния здоровья для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями; компьютерный сервис, позволяющий преодолеть психологический барьер при развитии разговорных навыков в обучении английскому языку; решение, направленное на вовлечение в сити-фермерство и обучение технологиям в этой сфере и др..

Фото: пресс-служба Академпарка