 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

В нем приняли участие более 40 инновационных проектов.
  • 29/05/2019, 15:41
Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

Подведены итоги IdLab Skolkovo, трехдневного практико-ориентированного интенсива  для студентов, аспирантов и начинающих предпринимателей, мечтающих создавать собственные инновационные проекты, сообщили в пресс-службе Академпарка. Этот проект стал новым звеном в цепочке взаимосвязанных мероприятий по вовлечению в технологическое предпринимательство и по формированию новых стартапов, которые проводятся на площадке Академпарка. Организаторы IdLab – Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, Академпарк и Фонд «Поддержка проектов в области образования».

Более 40 участников из Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Томска и Тюмени обучались работе с инструментами генерации и проверки идей научно-технологических проектов. Навыки, полученные с помощью опытных наставников – экспертов Открытого университета Сколково и Академпарка –  прошли проверку в ходе формулирования элементов ценностных предложений и проектных гипотез. Ещё один важный аспект обучения на интенсиве – навыки коллективной работы и формирования мультидисциплинарных команд.

— IdLab – это новая программа, к идее её создания мы подошли, анализируя опыт нашего  акселерационного проекта «Навигатор инноватора», на котором участники прорабатывают основные шаги развития технологических стартапов. Мы отметили, что многие команды-участники «Навигатора» испытывают трудности на самом начальном этапе, при поиске и формулировании идеи для будущего бизнеса. Зачастую  начальная идея – казалось бы, оригинальная – не направлена на решение какой-то значимой конкретной проблемы, и планируемый инновационный продукт едва ли сможет найти своего потребителя. Поэтому мы и решили запустить специальную программу, которая давала бы понимание, что для создания инновационного продукта первична не сама идея, а проблема, требующая нового технологического решения; программу, которая давала бы навыки поиска и отбора таких проблем и формулирования идей продуктов и технологий, призванных их решить, — отметила соавтор IdLab Skolkovo, эксперт и практик в области дизайн-мышления и человеко-ориентированных инноваций Ксения Никонова.

Отмечается, что к финалу интенсива командами-участниками были предложены такие идеи проектов, как индивидуальная компьютерная система мониторинга состояния здоровья для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями; компьютерный сервис, позволяющий преодолеть психологический барьер при развитии разговорных навыков в обучении английскому языку; решение, направленное на вовлечение в сити-фермерство и обучение технологиям в этой сфере и др..

Фото: пресс-служба Академпарка

Популярное с сайта

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

29/05/2019, 10:27
Дополнительный способ формирования представительного органа власти в муниципальных районах двигают в массы.
Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

29/05/2019, 10:00
Ее проект был одобрен на заседании в рамках транспортного форума, а в июне будет вынесен на утверждение экспертно-консультационного совета по транспорту МАСС.

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

28/05/2019, 19:05
Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на современных самолетах Embraer 170.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

29/05/2019, 14:58

В первом квартале 2019 года в Сибири выявлены 33 нелегальных кредитора

29/05/2019, 14:19

РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы

29/05/2019, 11:30

«Ростех» вписывает свои технологии в нацпроекты в регионах

29/05/2019, 11:17

Бухгалтер муниципального учреждения присвоила 2,5 млн бюджетных средств

29/05/2019, 11:10

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

29/05/2019, 10:27

Окружную программу по развитию малой авиации планируют разработать к октябрю

29/05/2019, 10:00

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

28/05/2019, 19:05

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

28/05/2019, 18:35

Компании-разработчики лабораторных технологий могут заключить сделки почти на 3 млн долларов

28/05/2019, 18:09

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска