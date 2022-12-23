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Подвесные потолки и их особенности

  • 23/12/2022, 13:29
Ремонт помещений требует вдумчивого подхода, особого внимания заслуживает отделка потолка. Варианты могут быть разными, тут все зависит от индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

Подвесные потолки для интерьеров в различных стилях

«Д-Строй»  осуществляет продажу подвесных потолков для помещений различного назначения. С их помощью можно выигрышно преобразить пространство, сделать его не только более привлекательным, но и комфортабельным. Речь идет о стильном и практичном интерьерном решении.

Подвесные потолочные конструкции могут состоять как из одного, так и из нескольких уровней. Они предусматривают наличие каркаса, дополненного презентабельной обшивкой. В многоуровневых потолках сочетаются различные цвета и фактуры, за счет чего и создается уникальный дизайн.

Их главные преимущества заключаются в:

  1. Визуальном расширении пространства.
  2. Маскировке изъянов на потолочной поверхности.
  3. Отсутствии необходимости в выравнивании и подготовки базы.
  4. Возможности подбора потолка для любой стилистики.

Кубообразные потолки и их особенности

Кубообразный реечный потолок имеет размеры 30х40 мм, его монтируют на гребенку, выполненную из стали с оцинкованным покрытием. Его толщина составляет 0,35 мм. Такими системами удобно пользоваться в небольших по ширине комнатах. Рейки обычно объединяются элементами PG, они создают визуальный эффект целостности. Для изготовления кубообразных потолков применяют алюминий, длина которого составляет 3 и 4 м.

Такие конструкции можно назвать модным трендом, они выигрышно подчеркивают интерьерную стилистику. Простые и изящные линии обеспечивают потрясающий визуальный эффект, зрительно увеличивая пространство.

Металлические кубические потолки состоят из параллельно расположенных реек, разделенных зазорами. Они отличаются по ширине, часто приобретаются для торговых объектов и офисных зданий.

Алюминиевые сплавы экологичны, на их поверхности имеется лаковый слой, играющий защитную роль. Такие профили отличаются влагоустойчивостью, не боятся ржавчины.

Монтаж реечных кубообразных потолков занимает минимальное количество времени.

Долговечные и практичные потолки Грильято

Популярностью также пользуется стандартный потолок Грильято. Речь идет о конструкциях из категории Стандарт, которые презентабельно смотрятся и обладают улучшенными эксплуатационными параметрами. Их монтаж предваряет замер высоты потолков в конкретном помещении, определение оптимальной светопропускной способности. При помощи таких потолков удается решать различные дизайнерские задачи. Это хороший выбор, как для жилых, так и для офисных помещений.

Изготовленные из отечественного алюминия, они рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Этот материал гораздо легче стали, поэтому он не создает большой нагрузки на несущие конструкции, обладает коррозионной устойчивостью.

Прочную конструкцию легко монтировать, при желании ее можно дополнять светильниками. Еще один плюс заключается в свободном доступе к запотолочному пространству.

Заказывайте подвесные потолки, которые будут служить на протяжении многих лет, украшая своим видом помещение.

Фото с сайта рекламодателя.

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