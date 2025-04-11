Подходят сроки подачи деклараций по НДС на упрощенке за первый квартал

С начала 2025 года организации и ИП с годовым доходом выше шестидесяти миллионов рублей, отчитывающиеся о доходах по упрощённой системе налогообложения, начали платить НДС. По новым правилам они должны выставлять счета-фактуры, а также отражать операции в книгах покупок и продаж. Помимо этого, им необходимо ежеквартально отчитываться перед налоговой.

От уплаты ежеквартального налога в этом году освобождаются две категории предпринимателей. Не нужно отчитываться по НДС упрощенцам с доходом в 2024 году менее 60 миллионов рублей, а также индивидуальным предпринимателям и компаниям, бизнес которых был официально запущен в 2025 году, и они перешли на УСН с даты госрегистрации.

При этом, если с начала 2025 года или с даты госрегистрации действовало освобождение от НДС, но в течение 2025 года доход уже превысил 60 миллионов рублей, то платить налог все же придется. Более того, даже при наличии освобождения от НДС платить и сдавать декларацию необходимо в случае, если предприниматель ввозил в Россию товары из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, а также при исполнении обязанностей налогового агента по НДС и при выставлении счета-фактуры с выделенной суммой налога.

С начала этого года поменялись не только сроки сдачи декларации, но и форма ее подачи. Новые правила подачи отчетной документации утверждены приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 5 ноября2024 года. Теперь декларацию можно сдать исключительно в электронном формате по ТКС. А документ, представленный на бумаге, не будет считаться поданным.

В этом году предпринимателям и компаниям, работающим по упрощенке, надо будет подавать декларацию четыре раза: за первый квартал— до 25 апреля, за второй — до 25 июля, за третий — до 27 октября 2025 года и за четвертый — до 26 января уже 2026 года. При этом, если последний день подачи приходится на нерабочий или праздничный, то декларацию можно отправить в ближайший после этого рабочий день.

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