С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Согласно прогнозу социально-экономического развития России, стоимость газа увеличится на 20%, а угля — на 12%.

Население будет оплачивать электроэнергию по фиксированным тарифам, установленным государством.

Для бизнеса рост цен может быть более значительным из-за рыночного ценообразования. Юридические лица оплачивают электроэнергию по нерегулируемым ценам, которые формируются из рыночных цен производителей электроэнергии и тарифа на передачу, регулируемого государством.

— Цена на электроэнергию более чем на 90 % состоит из затрат на топливо (газ, уголь) для выработки электроэнергии и содержания оборудования электростанций и электросетей. Общий рост цен в экономике и рост цен на топливо и необходимые материалы приводит к увеличению затрат на выработку электроэнергии и, соответственно, конечных цен на электроэнергию для потребителей, — пояснили в АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос редакции Om1 Новосибирск.

Напомним, тарифы на электричество будут пересмотрены в зависимости от объёмов потребления:

Для пользователей, расходующих до 3900 кВт/ч в месяц, цена составит 4,12 рубля за кВт/ч, что на 12,6% выше предыдущего уровня.

Тем, кто потребляет от 3900 до 6000 кВт/ч, тариф составит 6,18 рубля за кВт/ч.

Для тех, кто использует свыше 6000 кВт/ч, стоимость составит 7,36 рубля за кВт/ч.

Ежегодная индексация тарифов осуществляется в соответствии с законодательством. Однако в этом году она совпала с беспрецедентным ростом цен на энергоносители.

Более подробную информацию о новых тарифах можно найти на официальном сайте регионального департамента по тарифам.

Ранее редакция сообщала о том, что электроэнергия подорожала почти на 10% с начала года в Новосибирске. И это на фоне общего снижения энергопотребления в стране.