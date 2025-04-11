С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Согласно прогнозу социально-экономического развития России, стоимость газа увеличится на 20%, а угля — на 12%.
Население будет оплачивать электроэнергию по фиксированным тарифам, установленным государством.
Для бизнеса рост цен может быть более значительным из-за рыночного ценообразования. Юридические лица оплачивают электроэнергию по нерегулируемым ценам, которые формируются из рыночных цен производителей электроэнергии и тарифа на передачу, регулируемого государством.
— Цена на электроэнергию более чем на 90 % состоит из затрат на топливо (газ, уголь) для выработки электроэнергии и содержания оборудования электростанций и электросетей. Общий рост цен в экономике и рост цен на топливо и необходимые материалы приводит к увеличению затрат на выработку электроэнергии и, соответственно, конечных цен на электроэнергию для потребителей, — пояснили в АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос редакции Om1 Новосибирск.
Напомним, тарифы на электричество будут пересмотрены в зависимости от объёмов потребления:
Ежегодная индексация тарифов осуществляется в соответствии с законодательством. Однако в этом году она совпала с беспрецедентным ростом цен на энергоносители.
Более подробную информацию о новых тарифах можно найти на официальном сайте регионального департамента по тарифам.
Ранее редакция сообщала о том, что электроэнергия подорожала почти на 10% с начала года в Новосибирске. И это на фоне общего снижения энергопотребления в стране.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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