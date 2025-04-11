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Подрядчика для достройки концессионных школ выберут через торги

  • 11/04/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Подрядчика для достройки концессионных школ выберут через торги
Куратор проектов готовит документы для объявления тендера

ООО «Новая школа» готовит документы на торги для выбора генерального подрядчика на строительство концессионных школ. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время специализированными экспертно-проектными компаниями проводятся работы по составлению мероприятий, позволяющих продолжить строительство объектов по проекту, прошедшему экспертизу, — пояснили редакции в «Новой школе».

Сроки ввода объектов в эксплуатацию определятся графиком производства работ после заключения договора генподряда.

В Министерстве образования региона редакции Infopro54 напомнили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении контролирующего лица концессионеров, а также возбуждением дела о банкротстве предыдущего генерального подрядчика ООО СК «Столица Приволжья» строительные работы на объектах временно приостановлены. Центральным районным судом города Новосибирска в мае 2024 года наложен арест на имущество концессионера.

По данным министерства, строительная готовность объектов образования составляет от 14 до 22%, а именно:

  • Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;
  • Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;
  • Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;
  • Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;
  • Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;
  • Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.

По информации источников Infopro54, с застройщиками Новосибирска проводятся переговоры о достройке объектов. В частности, по словам собеседников редакции, интерес к достройке школы на Шевелева проявляла одна из компаний, которая была готова сдать объект в эксплуатацию к сентябрю 2026 года. Однако потом ее планы изменились.

школа на Шевелева

— В частности, по этой школе сложный участок. Здесь изначально нужно было подсыпать грунт, хотя бы до уровня расположенного рядом детского сада, то есть полтора-два метра. Сейчас установили сваи, но под ними вода и прокладывать там инженерную инфраструктуру невозможно. Кроме того, на участке бьют родники. Сейчас вода стекает в образовавшееся на участке озерцо, а уходить ей некуда, так как дренажная труба отвода забилась, — пояснил собеседник редакции.

Местные жители рассказывают, что на озере уже появились утки.

озеро на Шевелева

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В марте 2025 года на площадке одной из концессионных школ в Октябрьском районе произошло обрушение. Погибли два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе выполнения муниципального контракта на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, были подписаны фиктивные документы на принятие произведенных работ по водопонижению. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска торги концессия


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