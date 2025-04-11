Подрядчика для достройки концессионных школ выберут через торги

ООО «Новая школа» готовит документы на торги для выбора генерального подрядчика на строительство концессионных школ. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время специализированными экспертно-проектными компаниями проводятся работы по составлению мероприятий, позволяющих продолжить строительство объектов по проекту, прошедшему экспертизу, — пояснили редакции в «Новой школе».

Сроки ввода объектов в эксплуатацию определятся графиком производства работ после заключения договора генподряда.

В Министерстве образования региона редакции Infopro54 напомнили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении контролирующего лица концессионеров, а также возбуждением дела о банкротстве предыдущего генерального подрядчика ООО СК «Столица Приволжья» строительные работы на объектах временно приостановлены. Центральным районным судом города Новосибирска в мае 2024 года наложен арест на имущество концессионера.

По данным министерства, строительная готовность объектов образования составляет от 14 до 22%, а именно:

Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;

Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;

Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;

Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;

Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;

Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.

По информации источников Infopro54, с застройщиками Новосибирска проводятся переговоры о достройке объектов. В частности, по словам собеседников редакции, интерес к достройке школы на Шевелева проявляла одна из компаний, которая была готова сдать объект в эксплуатацию к сентябрю 2026 года. Однако потом ее планы изменились.

— В частности, по этой школе сложный участок. Здесь изначально нужно было подсыпать грунт, хотя бы до уровня расположенного рядом детского сада, то есть полтора-два метра. Сейчас установили сваи, но под ними вода и прокладывать там инженерную инфраструктуру невозможно. Кроме того, на участке бьют родники. Сейчас вода стекает в образовавшееся на участке озерцо, а уходить ей некуда, так как дренажная труба отвода забилась, — пояснил собеседник редакции.

Местные жители рассказывают, что на озере уже появились утки.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В марте 2025 года на площадке одной из концессионных школ в Октябрьском районе произошло обрушение. Погибли два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе выполнения муниципального контракта на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, были подписаны фиктивные документы на принятие произведенных работ по водопонижению.