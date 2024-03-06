«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО

Пес по кличке Балбес погиб, спасая российских бойцов от дрона-камикадзе в зоне проведения спецоперации. Трагическую и одновременно трогательную историю, произошедшую на херсонском направлении СВО, рассказал военкор Дмитрий Зименкин.

Собака появилась у солдата Эрика во время боев на передовой — прибилась и стала родной. Окрестили пса Балбесом за его шебутной характер, бесстрашие, безграничную верность и преданность. Долгое время хвостатый всегда был рядом — и в бою, и во время передышки.

Пес много раз видел, как его бойцы убегают от преследующих их дронов-камикадзе. Балбес воспринял это как угрозу для жизни своих товарищей. И, когда в очередной раз на позиции вновь залетел украинский fpv, люди побежали в укрытие, а он бросился на незваного гостя. Собака сбила с траектории вражеский дрон и схватила его зубами. Прогремел взрыв и защитник, заскулив, рухнул на землю. Балбес погиб геройски, но спас, ставших ему родными, солдат.

— Боец Эрик лишился друга и еще больше ожесточился на врага. Теперь считает должным уничтожать противника сбросами боеприпасов, подписанными в честь пса-героя, — написал Дмитрий Зименкин в своем Телеграм-канале.

Военкор выказал надежду на то, что смерть верного пса была не напрасной, и Балбес достоин светлой памяти о нём.

Трогательная история погибшей собаки-воина никого не оставила равнодушным и получила миллионные отклики по всей России.

— Про Балбеса уже написали стихи и песню! Я просто до слёз тронут. И так пронзительно написано и исполнено, — сообщил военный корреспондент.

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