Блогер Дава поздравил с днем рождения Милану Хаметову из Новосибирска

Милана Хаметова, блогер и из Новосибирска, отметила свой 14-й день рождения.
Именинница в своих социальных сетях показала несколько кадров с закрытой вечеринки, где ее поздравили с днем рождения семья, друзья и коллеги.
Торт со свечами вынес Дава, он является продюсером популярной школьницы, а также ее земляком.
Напомним, что Хаметова стала знаменита благодаря коротким видео. На ее соцсети подписаны миллионы человек. А в прошлом году юный блогер оказалась в списке номинантов Forbes и купила трёхэтажный особняк.
Не так давно она записала дебютный рэп-альбом и снялась в комедии «Не одна дома».
Ранее редакция сообщала о том, что школьница из Новосибирска стала ведущей на федеральном музыкальном канале.
Фото со страницы Миланы Хаметовой в Вконтакте
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