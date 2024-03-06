Блогер Дава поздравил с днем рождения Милану Хаметову из Новосибирска

Милана Хаметова, блогер и из Новосибирска, отметила свой 14-й день рождения.

Именинница в своих социальных сетях показала несколько кадров с закрытой вечеринки, где ее поздравили с днем рождения семья, друзья и коллеги.

Торт со свечами вынес Дава, он является продюсером популярной школьницы, а также ее земляком.

Напомним, что Хаметова стала знаменита благодаря коротким видео. На ее соцсети подписаны миллионы человек. А в прошлом году юный блогер оказалась в списке номинантов Forbes и купила трёхэтажный особняк.

Не так давно она записала дебютный рэп-альбом и снялась в комедии «Не одна дома».

Ранее редакция сообщала о том, что школьница из Новосибирска стала ведущей на федеральном музыкальном канале.