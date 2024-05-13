Погоня со стрельбой: инспекторы ДПС задержали водителя-нарушителя под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники ДПС задержал лихача за рулем автомобиля ВАЗ. Чтобы остановить гонщика, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Инцидент произошел ночью 4 мая в городе Обь. Дежурному экипажу ДПС поступило сообщение об автомобиле ВАЗ, несущемся на высокой скорости.

Полицейские пытались остановить неадекватного водителя, однако тот, увидев за собой «хвост», лишь добавил газу.

— Правонарушитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, пытался совершить столкновение с патрульным автомобилем, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения, — рассказали в ГУ МВД по региону.

На неоднократные требования инспекторов остановить машину, водитель «Жигулей» не реагировал.

После многочисленных предупреждений полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы по колесам. Лишь «раненные» шины смогли остановить лихача.

После вынужденной остановки водитель вместе с пассажирами пытались скрыться с места преступления. Правоохранители задержали веселую компанию и доставили в отдел.

Выяснилось, что «Жигулями» управлял 25-летний житель региона без водительских прав. Пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался.

На нарушителя были составлены административные протоколы. Также мужчине грозит уголовная ответственность за повторное административное нарушение и угон.

Ранее редакция сообщала о том, что один человек погиб и трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Смертельная авария произошла ранним утром в Ленинском районе Новосибирска.