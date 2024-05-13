Один погиб и трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске

В утреннем ДТП с участием пассажирского автобуса погиб водитель легкового автомобиля. Трое его пассажиров госпитализированы.
Смертельная авария произошла в 5 утра в Ленинском районе Новосибирска.
19-летний сибиряк за рулем Subaru Legacy ехал по улице Большой со стороны проезда Энергетиков. Возле дома № 310к 1 иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским ПАЗ.
— В результате дорожной аварии водитель Subaru получил травмы несовместимые с жизнью. Трое его пассажиров доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — пояснили в Госавтоинспекции города.
В ведомстве также уточнили, что водитель ПАЗ не пострадал.
На месте происшествия работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина-мотоциклист пострадала аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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