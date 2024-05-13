Один погиб и трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске

В утреннем ДТП с участием пассажирского автобуса погиб водитель легкового автомобиля. Трое его пассажиров госпитализированы.

Смертельная авария произошла в 5 утра в Ленинском районе Новосибирска.

19-летний сибиряк за рулем Subaru Legacy ехал по улице Большой со стороны проезда Энергетиков. Возле дома № 310к 1 иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским ПАЗ.

— В результате дорожной аварии водитель Subaru получил травмы несовместимые с жизнью. Трое его пассажиров доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — пояснили в Госавтоинспекции города.

В ведомстве также уточнили, что водитель ПАЗ не пострадал.

На месте происшествия работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина-мотоциклист пострадала аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске.