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Назначение Андрея Белоусова может привести к аудиту контрактов в ОПК

  • 13/05/2024, 14:47
Автор: Юлия Данилова
Назначение Андрея Белоусова может привести к аудиту контрактов в ОПК
Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, заявил Дмитрий Песков.

12 мая президент Владимир Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом говорится в телеграм-канала верхней палаты парламента. Среди предложенных кандидатур наибольшее обсуждение вызвало назначение министром обороны РФ доктора экономических наук Андрея Белоусова. В предыдущем кабинете министров он занимал должность первого вице-премьера.

Как отмечает пресс-служба Совета Федерации, 13 мая сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов, а 14 мая — на заседании Совета Федерации.

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Судя по комментариям в телеграм-каналах от российских и зарубежных политологов и экспертов, назначение было неожиданным. Большая часть комментаторов склоняется к мысли, что главной задачей Белоусова будет масштабный аудит уже проведенных контрактов и жесткий контроль за последующим расходованием средств военного ведомства. Эту информацию на пресс-подходе подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что бюджет Министерства обороны и силового блока вырос с 3% до 6,7% от ВВП, а также о том, что это ведомство отвечает за размещение всех заказов в промышленности.

— Мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно. И это требует особо важных решений. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, — пояснил Песков.

По его словам, на нынешнем этапе президент РФ принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек, который успешно возглавлял Минэкономразвития, был первым заместителем председателя правительства.

— Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности — вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова, — подчеркнул Песков.

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Говоря о личных качествах нового главы Минобороны в комментариях под сообщениями о его назначении, эксперты и политологи отмечают, что Белоусов — жесткий человек, работает в режиме 24/7. Политологи не исключают новых увольнений в министерстве, так как Белоусов «будет собирать свою команду». Аналитики также не исключают, что «начнется чистка связей по контрактам ведомства», «разрыв уже заключенных контрактов и выстраивание более прозрачных и структурированных отношений в сфере военно-промышленного комплекса».

Часть экспертов напоминают, что Андрей Белоусов не служил в армии, но это уже не первый прецедент, когда Минобороны РФ возглавляет человек без профильного прошлого.

Как сообщают федеральные СМИ, Андрей Белоусов планирует рассказать о своих планах по работе в Минобороны сенаторам СФ, а затем СМИ 13-14 мая.

Напомним, в ноябре 2022 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции сообщал, что в регионе работают 34 предприятия, которые относятся к стратегическим и входят в перечень объектов оборонно-промышленного комплекса. При объявлении частичной мобилизации в список предприятий, работающих с гособоронзаказом, вошли еще 95 компаний, которые поставляют комплектующие для предприятий ОПК.

В январе 2024 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отказался комментировать  ситуацию с объемом производства на оборонных предприятиях, работающих в регионе, но отметил «своевременное выполнение гособоронзаказа».

Кроме того, в регионе активно идет разработка новых изделий для СВО. К примеру, в конце прошлого года новосибирские компании поставили на СВО первые FPV-дроны.  Новосибирская компания также придумала мини-робота с системой залпового огня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири пресечено хищение более 8 млрд рублей в рамках гособоронзаказа.

Фото с сайта правительства РФ: итоги отраслевых дней правительства на выставке-форуме «Россия», автор: пресс-служба правительства РФ.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : новый министр обороны аудит контрактов в ОПК Андрей Белоусов


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