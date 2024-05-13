Назначение Андрея Белоусова может привести к аудиту контрактов в ОПК

12 мая президент Владимир Путин предложил Совету Федерации рассмотреть кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом говорится в телеграм-канала верхней палаты парламента. Среди предложенных кандидатур наибольшее обсуждение вызвало назначение министром обороны РФ доктора экономических наук Андрея Белоусова. В предыдущем кабинете министров он занимал должность первого вице-премьера.

Как отмечает пресс-служба Совета Федерации, 13 мая сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов, а 14 мая — на заседании Совета Федерации.

— Мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно. И это требует особо важных решений. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента, — пояснил Песков.

Судя по комментариям в телеграм-каналах от российских и зарубежных политологов и экспертов, назначение было неожиданным. Большая часть комментаторов склоняется к мысли, что главной задачей Белоусова будет масштабный аудит уже проведенных контрактов и жесткий контроль за последующим расходованием средств военного ведомства. Эту информацию на пресс-подходе подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что бюджет Министерства обороны и силового блока вырос с 3% до 6,7% от ВВП, а также о том, что это ведомство отвечает за размещение всех заказов в промышленности.

По его словам, на нынешнем этапе президент РФ принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек, который успешно возглавлял Минэкономразвития, был первым заместителем председателя правительства.

— Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности — вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова, — подчеркнул Песков.

Говоря о личных качествах нового главы Минобороны в комментариях под сообщениями о его назначении, эксперты и политологи отмечают, что Белоусов — жесткий человек, работает в режиме 24/7. Политологи не исключают новых увольнений в министерстве, так как Белоусов «будет собирать свою команду». Аналитики также не исключают, что «начнется чистка связей по контрактам ведомства», «разрыв уже заключенных контрактов и выстраивание более прозрачных и структурированных отношений в сфере военно-промышленного комплекса».

Часть экспертов напоминают, что Андрей Белоусов не служил в армии, но это уже не первый прецедент, когда Минобороны РФ возглавляет человек без профильного прошлого.

Как сообщают федеральные СМИ, Андрей Белоусов планирует рассказать о своих планах по работе в Минобороны сенаторам СФ, а затем СМИ 13-14 мая.

Напомним, в ноябре 2022 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции сообщал, что в регионе работают 34 предприятия, которые относятся к стратегическим и входят в перечень объектов оборонно-промышленного комплекса. При объявлении частичной мобилизации в список предприятий, работающих с гособоронзаказом, вошли еще 95 компаний, которые поставляют комплектующие для предприятий ОПК.

В январе 2024 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отказался комментировать ситуацию с объемом производства на оборонных предприятиях, работающих в регионе, но отметил «своевременное выполнение гособоронзаказа».

Кроме того, в регионе активно идет разработка новых изделий для СВО. К примеру, в конце прошлого года новосибирские компании поставили на СВО первые FPV-дроны. Новосибирская компания также придумала мини-робота с системой залпового огня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири пресечено хищение более 8 млрд рублей в рамках гособоронзаказа.