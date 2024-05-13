Водителю, по вине которого погибло два человека, вынесли приговор в Новосибирске

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу 24-летнего мужчины.

Он осужден за нарушение ПДД по неосторожности, смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— 23 августа 2023 года виновный двигался по Советскому шоссе на «Тойоте», где в районе п. Мичуринский проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Сузуки», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ДТП погибли два человека. Еще две женщины получили тяжкий вред здоровью, а водитель «Сузуки» получил травмы средней тяжести.

— Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права управления автомобилем на срок 2 года, — отмечается в сообщении.

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