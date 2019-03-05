 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

Каменного угля с начала года погружено почти 39 млн тонн.
  • 05/03/2019, 16:07
Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – феврале 2019 года составила 50,3 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 38,9 млн тонн, что на 1,2% больше, чем в январе – феврале 2018 года.

Также на Западно-Сибирской железной дороге за первые два месяца текущего года погружено: зерна и продуктов перемола – 1,05 млн тонн (в 2 раза больше, чем в январе – феврале 2018 года), в том числе зерна – 829,7 тыс. тонн (в 2,2 раза больше), железной руды – 1,4 млн тонн (+14,3%), нефтегрузов – 3,2 млн тонн (+7,3%), черных металлов – 1,07 млн тонн (+5,7%), строительных грузов – 1,08 млн тонн (+2,6%), кокса – 1,1 млн тонн (+1,2%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 47,6 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 59,6 млрд тонно-км (+0,8%).

Погрузка в феврале 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 24 млн тонн. Грузооборот за февраль составил 22,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 27,9 млрд тонно-км.

Фото: pixabay.com, автор- Inactive account – ID 797329

Популярное с сайта

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04
Основную долю в обороте составляют малые предприятия.
«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51
На рынке Новосибирской области места хватит обоим игрокам.
СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13
Федеральное имущество предлагается передать под контроль новой управляющей структуры Академгородка 2.0.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

05/03/2019, 20:17

Проверки объектов долевого строительства будут проходить в новом формате

05/03/2019, 18:15

ГПНТБ требуется пространство

05/03/2019, 17:46

В Новосибирске стало больше миллионеров

05/03/2019, 17:42

В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

05/03/2019, 17:17

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

05/03/2019, 15:34

В Новосибирске вынесен приговор по делу о покушении на мошенничество с помощью векселя

05/03/2019, 15:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска