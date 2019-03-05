Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – феврале 2019 года составила 50,3 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 38,9 млн тонн, что на 1,2% больше, чем в январе – феврале 2018 года.

Также на Западно-Сибирской железной дороге за первые два месяца текущего года погружено: зерна и продуктов перемола – 1,05 млн тонн (в 2 раза больше, чем в январе – феврале 2018 года), в том числе зерна – 829,7 тыс. тонн (в 2,2 раза больше), железной руды – 1,4 млн тонн (+14,3%), нефтегрузов – 3,2 млн тонн (+7,3%), черных металлов – 1,07 млн тонн (+5,7%), строительных грузов – 1,08 млн тонн (+2,6%), кокса – 1,1 млн тонн (+1,2%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 47,6 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 59,6 млрд тонно-км (+0,8%).

Погрузка в феврале 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 24 млн тонн. Грузооборот за февраль составил 22,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 27,9 млрд тонно-км.

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