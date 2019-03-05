СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

Как пояснил на расширенном заседании бюро президиума СО РАН его председатель академик Валентин Пармон, речь идет о планах утверждения нового перечня федерального имущества, закрепляемого за РАН и ее региональными отделениями.

— Этот вопрос будет решаться коллегиально, с участием представителей Академии наук, — цитирует Валентина Пармона издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что Сибирское отделение неоднократно ставило вопрос о передаче множества инфраструктурных, природных, спортивных и сервисных объектов в областное, муниципальное и ведомственное ведение, но не добилось согласия.

Председатель СО РАН сообщил, что совместно с правительством Новосибирской области идет работа по формированию проекта системы управления Академгородком 2.0.

Глава Сибирского отделения информировал коллег о намерении обратиться в Правительство РФ с предложением о трехлетнем моратории на передачу другим организациям объектов, которые не будут закреплены за СО РАН.

— За это время, надеемся, будет создана административная структура Академгородка 2.0, которая и будет управлять им как единым территориально-имущественным комплексом, — сказал Валентин Пармон. — Это решение представляется нам оптимальным для сохранения и развития единого научно-образовательного и инновационного центра, каким является новосибирский Академгородок.

Ранее Пармон сообщал, что в год СО РАН получает за счет внебюджетной деятельности (за счет аренды и не только) около 400 миллионов рублей.

Фото: издание «Наука в Сибири»